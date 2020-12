Sospesa perché abbraccia una compagna di classe: è senza mascherina (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La dodicenne è stata Sospesa perché ha abbracciato una compagna di scuola senza tener conto delle normative per il covid. Sospesa per un giorno la bambina di 12 anni che ha abbracciato durante l’orario scolastico la compagna di classe, disobbedendo cosi alle regole imposte dalla normativa anticovid: la bambina non indossava la mascherina. Il tutto si è verificato alla scuola media Romolo Onor di Sana Donà di Piave, in provincia di Venezia, a fine novembre. Sembra che la bambina sia stata ripresa più volte intenta a non rispettare le regole di distanziamento sociale imposte dalla normativa vigente. LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, scuola materna chiusa: 39 positivi ed oltre 200 in ... Leggi su chenews (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La dodicenne è statahato unadi scuolatener conto delle normative per il covid.per un giorno la bambina di 12 anni che hato durante l’orario scolastico ladi, disobbedendo cosi alle regole imposte dalla normativa anticovid: la bambina non indossava la. Il tutto si è verificato alla scuola media Romolo Onor di Sana Donà di Piave, in provincia di Venezia, a fine novembre. Sembra che la bambina sia stata ripresa più volte intenta a non rispettare le regole di distanziamento sociale imposte dalla normativa vigente. LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, scuola materna chiusa: 39 positivi ed oltre 200 in ...

manocheamarezza : Anche per me finisce oggi l'anno di lavoro. Mai come quest'anno mi è sembrato di camminare sospesa su un filo, ogni… - TecnicaScuola : Sospesa perché abbraccia la compagna. La mamma impugna il provvedimento - - TecnicaScuola : Sospesa perché abbraccia la compagna. La mamma impugna il provvedimento - - blackskies81 : @Lucrezi97533276 @robersperanza @MinisteroSalute @piersileri @szampa56 Bene, allora vediamo se non potendo più paga… - nexoslaika : RT @GianniMagini: @Fattorisenato5s @DArpagone @fattoquotidiano Tu sei stata sospesa perché non hai rispettato le regole. Ovvero non hai ris… -

Ultime Notizie dalla rete : Sospesa perché «Perché guariremo», il libro del ministro Speranza, non è scomparso: è in vendita su Amazon Corriere della Sera