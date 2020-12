Saronno, dopo le polemiche per la neve, l’esempio di Manuel e Lorenzo, in strada con la pala | VIDEO (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Insieme ai tanti che si lamentano per la gestione della neve, a Saronno due giovani si sono rimboccati le maniche e sono scesi in strada con una pala per liberare i marciapiedi. Manuel è emiliano d’origine e dice di essere abituato alla neve e per questo considera normale, quando ne scende tanta, darsi da fare td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Saronno, dopo le polemiche per la neve, l’esempio di Manuel e Lorenzo, in strada con la pala VIDEO proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Insieme ai tanti che si lamentano per la gestione della, adue giovani si sono rimboccati le maniche e sono scesi incon unaper liberare i marciapiedi.è emiliano d’origine e dice di essere abituato allae per questo considera normale, quando ne scende tanta, darsi da fare td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articololeper ladi, incon laproviene da Il Notiziario.

