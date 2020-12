Il computer desktop con il guscio in legno (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La diffusione dei laptop ha soppiantato da anni il pc desktop, relegando quest’ultimo a un ruolo marginale anche all’interno di case e uffici. Ciò ha agevolato, in parte, la creatività di chi mira a trasformare il case dei personal computer cercando di sorprendere o rinnovare con soluzioni efficaci e meno dispendiose a livello energetico. Così è nato il contenitore ispirato all’Amiga 3000 e il mobile da cocktail ricavato da un vecchio Power Mac G4, ma anche l’Ascos Case, che si differenzia dagli altri per essere realizzato a mano con una combinazione di pannelli in legno, barre in metallo e pezzi di alluminio. Un design che si basa su materiali riciclabili e riutilizzabili per strizzare l’occhio alla sostenibilità, con un corpo che pesa 3,5 kg e misura 41,5 x 49 x 24,5 centimetri. Dettagli utili per comprendere come il case si possa ... Leggi su wired (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La diffusione dei laptop ha soppiantato da anni il pc, relegando quest’ultimo a un ruolo marginale anche all’interno di case e uffici. Ciò ha agevolato, in parte, la creatività di chi mira a trasformare il case dei personalcercando di sorprendere o rinnovare con soluzioni efficaci e meno dispendiose a livello energetico. Così è nato il contenitore ispirato all’Amiga 3000 e il mobile da cocktail ricavato da un vecchio Power Mac G4, ma anche l’Ascos Case, che si differenzia dagli altri per essere realizzato a mano con una combinazione di pannelli in, barre in metallo e pezzi di alluminio. Un design che si basa su materiali riciclabili e riutilizzabili per strizzare l’occhio alla sostenibilità, con un corpo che pesa 3,5 kg e misura 41,5 x 49 x 24,5 centimetri. Dettagli utili per comprendere come il case si possa ...

StraNotizie : Pc fisso Computer Desktop INTEL CORE I7-9700F OCTA CORE - 32 GB RAM DDR4 - SSD 960 - Windows 10 PRO - Masterizzator… - offerteoggi : Pc fisso Computer Desktop INTEL CORE I7-9700F OCTA CORE – 32 GB RAM DDR4 – SSD 960 – Windows 10 PRO – Masterizzator… - StraNotizie : PC Computer Desktop Fujitsu Esprimo E720, Windows 10 Professional, Intel Core i5-4570, Memoria Ram 8GB DDR3, SSD 24… - pagineinternet : Non ci sono più costosi computer da ufficio, o software aziendale da acquistare per poi sostituire ogni pochi anni,… - pagineinternet : Non avete mai sentito parlare dei desktop virtuali? Come indica il loro stesso nome, i desktop virtuali non sono al… -

Ultime Notizie dalla rete : computer desktop Il computer desktop con il guscio in legno Wired.it Il computer desktop con il guscio in legno

Con la combinazione tra pannelli naturali, barre di metallo e pezzi in alluminio, Ascos Case trasforma il pc offrendo personalizzazione e flessibilità La diffusione dei laptop ha soppiantato da anni ...

Huawei crede nei PC Desktop: primi brevetti All in One

Huawei ha appena pubblicato alcuni brevetti per PC Desktop All in One (AIO), presentando diversi ed interessanti prototipi di questo tipo.

Con la combinazione tra pannelli naturali, barre di metallo e pezzi in alluminio, Ascos Case trasforma il pc offrendo personalizzazione e flessibilità La diffusione dei laptop ha soppiantato da anni ...Huawei ha appena pubblicato alcuni brevetti per PC Desktop All in One (AIO), presentando diversi ed interessanti prototipi di questo tipo.