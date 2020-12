Governo: integrazione odg Cdm, dl per correzione manovra (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Si comunica che il Consiglio dei ministri, convocato in data odierna, è posticipato alle ore 18.00 e che l'ordine del giorno è così integrato: decreto legge su modifiche urgenti all'articolo 1, comma 8, della legge di bilancio 2021 (Presidenza-Economia e finanze)". Si legge in una nota di palazzo Chigi. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Si comunica che il Consiglio dei ministri, convocato in data odierna, è posticipato alle ore 18.00 e che l'ordine del giorno è così integrato: decreto legge su modifiche urgenti all'articolo 1, comma 8, della legge di bilancio 2021 (Presidenza-Economia e finanze)". Si legge in una nota di palazzo Chigi.

