Era in coma, lo hanno abbandonato al parco: la sua vita appesa ad un filo (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Un tragico rito, una festa tra adolescenti, trasformatasi d’improvviso in un tremendo incubo. Un gioco a base di droga. Droga ragazzini (Facebook)Quindici anni ed il fascino nascosto del proibito. Un flacone di metadone, trovato sull’autobus, da Rimini a Cattolica. Proprio li, dietro la stazione, l’appuntamento per un festino a base di marijuana e di ciò che contiene quel flacone proibito. E’ cominciata cosi, la storia del quindicenne finito in coma, per un eccesso di follia, per il consumo di droga, per qualcosa molto lontana dalla sua età, per una vita che forse, non è quella che i suoi genitori conoscono. L’appuntamento con gli amici, ai giardinetti dietro la stazione, hanno tutti tra i 13 ed i 15 anni. Si fuma un po’ e qualcuno di loro prende a consumare il contenuto di quella bottiglietta, ritrovata ... Leggi su chenews (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Un tragico rito, una festa tra adolescenti, trasformatasi d’improvviso in un tremendo incubo. Un gioco a base di droga. Droga ragazzini (Facebook)Quindici anni ed il fascino nascosto del proibito. Un flacone di metadone, trovato sull’autobus, da Rimini a Cattolica. Proprio li, dietro la stazione, l’appuntamento per un festino a base di marijuana e di ciò che contiene quel flacone proibito. E’ cominciata cosi, la storia del quindicenne finito in, per un eccesso di follia, per il consumo di droga, per qualcosa molto lontana dalla sua età, per unache forse, non è quella che i suoi genitori conoscono. L’appuntamento con gli amici, ai giardinetti dietro la stazione,tutti tra i 13 ed i 15 anni. Si fuma un po’ e qualcuno di loro prende a consumare il contenuto di quella bottiglietta, ritrovata ...

