Dal Fvg tende in Croazia per 390 persone

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Oggi pomeriggio dalla sede di Palmanova sono partiti altri due camion militari contenenti 18pneumatiche della Protezione civile regionale per le popolazioni terremotate della. In più, facendo da supporto logistico alla Regione Veneto e con la collaborazione dei Vigili del Fuoco di Udine, si sono uniti alla colonna altri quattro automezzi con 50.Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, aggiungendo che, prima della partenza, tutti i componenti della spedizione (26 militari, 4 funzionari e 2 volontari della Protezione civile) sono stati sottoposti a tampone nelle strutture ospedaliere di Palmanova e Monfalcone. Come ha sottolineato Riccardi, inoltre, fondamentale è stato l’apporto fornito dal Reggimento Pozzuolo del Friuli di Remanzacco che cura il trasporto. Le 50 ...