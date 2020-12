Covid | indice Rt sopra 1 in Veneto | Liguria e Calabria Epidemia resta grave

Corriere : Il monitoraggio dell'Iss: indice Rt nazionale ancora in salita, ma posti letto sotto la... - you_trend : ?? #Coronavirus: con 66 su 100, l'indice di gravità elaborato da YouTrend rimane invariato rispetto a ieri Nota met… - SandraM_Tcon0 : RT @TrueNeldot: @sbonaccini Quindi lei invece sostiene che è uguale alla peste? Lo sa che l'indice di mortalità delle popolazioni colpite d… - ilmessaggeroit : #covid, il report Iss: #indice rt sale a 0.93, ma terapie intensive sotto soglia critica per la prima volta da otto… - EURybor : RT @TrueNeldot: @sbonaccini Quindi lei invece sostiene che è uguale alla peste? Lo sa che l'indice di mortalità delle popolazioni colpite d… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid indice

L’indice Rt nazionale sale a 0.93 . In aumento per la terza settimana consecutiva. E le Regioni Calabria, Liguria e Veneto hanno un Rt ...Boccata d'ossigeno per il mondo dello sport alle prese con la crisi per l'emergenza Covid: è stato firmato il decreto attuativo sul credito d'imposta per gli sponsor delle società sportive che assicur ...