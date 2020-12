Conte: 'recovery in Cdm primi giorni di gennaio, poi parti sociali e Parlamento' (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma, 30 dic (Adnkronos) - "Dobbiamo procedere con il confronto con le varie forze, la critica costruttiva ci predispone ad una sintesi. Vorrei andare in Cdm i primi giorni di gennaio e partire il giorno seguente con il confronto con le parti sociali, dare la possibilità al Parlamento di dare un contributo. Poi questo ci permetterà ragionevolmente di arrivare in tempo, al momento i tempi sono meta febbraio per il progetto definitivo". Lo ha detto Giuseppe Conte a proposito del recovery plan. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma, 30 dic (Adnkronos) - "Dobbiamo procedere con il confronto con le varie forze, la critica costruttiva ci predispone ad una sintesi. Vorrei andare in Cdm idire il giorno seguente con il confronto con le, dare la possibilità aldi dare un contributo. Poi questo ci permetterà ragionevolmente di arrivare in tempo, al momento i tempi sono meta febbraio per il progetto definitivo". Lo ha detto Giuseppea proposito delplan.

