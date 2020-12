Alba Parietti sul vaccino: “Nonostante tutto vale la pena vivere” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Alba Parietti sul vaccino si sbilancia e lancia un forte e importante messaggio a tutti i suoi follower sui social senza ricevere non poche polemiche. FOTO FACEBOOKE’ stata al centro dell’attenzione negli ultimi mesi per la partecipazione molto seguita del figlio Francesco Oppini al Grande Fratello Vip, diventato una vera star anche dopo il suo abbandono prima di Natale. Lei è da sempre una delle grandi protagoniste della televisione italiana ed oltre ad essere una delle opinioniste più temute è anche molto attiva sui social, dove molto spesso dice la sua su quello che succede nel mondo o su momenti della sua vita privata. Torna oggi con un messaggio davvero importante che riguarda il suo parere sul vaccino per il Covid 19 di cui tanto nelle ultime ore si sta dibattendo: “Io voglio continuare a ... Leggi su chenews (Di mercoledì 30 dicembre 2020)sulsi sbilancia e lancia un forte e importante messaggio a tutti i suoi follower sui social senza ricevere non poche polemiche. FOTO FACEBOOKE’ stata al centro dell’attenzione negli ultimi mesi per la partecipazione molto seguita del figlio Francesco Oppini al Grande Fratello Vip, diventato una vera star anche dopo il suo abbandono prima di Natale. Lei è da sempre una delle grandi protagoniste della televisione italiana ed oltre ad essere una delle opinioniste più temute è anche molto attiva sui social, dove molto spesso dice la sua su quello che succede nel mondo o su momenti della sua vita privata. Torna oggi con un messaggio davvero importante che riguarda il suo parere sulper il Covid 19 di cui tanto nelle ultime ore si sta dibattendo: “Io voglio continuare a ...

xsheerqnchills : @smileofric Ad Alba parietti non piace questo elemento - tessproperty : Colleghiamoci con Alba Parietti, per favore #gfvip - adorevcoffee : RT @HAPPILYlarry1d: Alexa play 'sono dai carabinieri ti sto querelando' by Alba Parietti #GFVIP - HAPPILYlarry1d : Alexa play 'sono dai carabinieri ti sto querelando' by Alba Parietti #GFVIP - zazoomblog : Alba Parietti sul vaccino “Voglio vivere!” e il via alle polemiche - #Parietti #vaccino #“Voglio #vivere!” -