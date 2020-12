Zidane | “Isco e Marcelo via a gennaio? Sono giocatori del Real Madrid e conto su di loro”

(Di martedì 29 dicembre 2020) Zinedineha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di domani sul campo dell’Elche. Queste le parole del tecnico del: “via asu tutti i mieicalciatori del. Se vogliono andare via o meno non è qualcosa che posso controllare, ma posso dire chemolto coinvolti, si allenano molto bene. Mi dispiace perchécalciatori che vogliono giocare, è il lato brutto del fare l’allenatore.momenti complicati. Hazard? Ci sarà, l’idea è di farlo subentrare. È già da molti giorni che si allena con la squadra. I rinnovi dei contratti? Voglio che i ...

Isco è stato più volte accostato a Milan, Juventus e Inter ma il suo futuro dovrebbe essere ancora in Spagna. Ha già fatto una scelta.Isco ha deciso di lasciare il Real Madrid ma non pensa all'Italia. Come riportato da AS, Isco ha ormai deciso di lasciare il Real Madrid. Lo spagnolo vorrebbe andarsene già a gen ...