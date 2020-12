Solskjaer: “Il gol al 93? non penso sia casuale, spingiamo fino all’ultimo secondo e c’è grande convinzione in campo” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, ha parlato dopo il successo all’ultimo respiro sul Wolverhampton, ecco le sue impressioni riportate da bbc.com:“Non abbiamo fatto una grande partita ma siamo riusciti a trovare la vittoria contro un avversario davvero ostico da affrontare. Portare a casa il risultato nonostante una prestazione opaca per me rappresenta un grosso passo in avanti. Sicuramente abbiamo avuto fortuna ma ci siamo creati i presupposti per la buona sorte mettendo sotto pressione gli avversari”. Avete segnato al 93?, è stata fortuna?“Io credo non sia casuale: abbiamo raggiunto una maturità sia fisica che mentale che ci permette di spingere fino all’ultimo secondo di ogni partita. Non è la prima volta che accade in stagione e io credo sia ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ole Gunnar, allenatore del Manchester United, ha parlato dopo il successorespiro sul Wolverhampton, ecco le sue impressioni riportate da bbc.com:“Non abbiamo fatto unapartita ma siamo riusciti a trovare la vittoria contro un avversario davvero ostico da affrontare. Portare a casa il risultato nonostante una prestazione opaca per me rappresenta un grosso passo in avanti. Sicuramente abbiamo avuto fortuna ma ci siamo creati i presupposti per la buona sorte mettendo sotto pressione gli avversari”. Avete segnato al 93?, è stata fortuna?“Io credo non sia: abbiamo raggiunto una maturità sia fisica che mentale che ci permette di spingeredi ogni partita. Non è la prima volta che accade in stagione e io credo sia ...

