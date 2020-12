Soleil e la frecciatina a Luca Onestini

Leggi su 361magazine

(Di martedì 29 dicembre 2020) L’ex di “Uomini & Donne” ha lanciato una frecciata al suo exStasi ex protagonista di “Uomini e Donne”, all’inizio del suo percorso televisivo aveva iniziato una love story con. Mentre quest’ultimo era al “GF Vip” la corteggiatrice aveva però deciso di chiudere la storia e iniziarne una con Marco Cartasegna. Nelle ultime ore, su Instagram, rispondendo ad alcune domande dei fan ha condiviso una serie di foto del suo passato e non si è fatta mancare una. I rapporti tra i due, dopo il GF non si sono mai distesi, anzi. L'articolo 361magazine.