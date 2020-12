Recovery Fund, Renzi riapre il duello: CIAO Conte? (Di martedì 29 dicembre 2020) Che si trattasse di tregua armata e non di pace era sotto agli occhi di tutti. Appena una settimana fa, era stata la capodelegazione di Italia Viva, Teresa Bellanova a disinnescare la crisi di Natale, dopo un incontro con il Presidente del Consiglio Conte. Crisi congelata ma tutt’altro che risolta ma le incognite sul tavolo sono ancora tante, su tutte capire cosa ha davvero intenzione di fare Matteo Renzi. La partita, appena iniziata, infatti, è tutta nella testa dell’ex Premier e potrebbe regalare l’ultimo coup de théâtre. Il Recovery plan proposto da Giuseppe Conte è un “collage raffazzonato senz’anima“. Parte da una stroncatura senza appello di Matteo Renzi, l’ultimo tentativo di rimettere insieme i pezzi della maggioranza ed evitare che le dimissioni delle ministre di IV aprano ufficialmente la ... Leggi su quifinanza (Di martedì 29 dicembre 2020) Che si trattasse di tregua armata e non di pace era sotto agli occhi di tutti. Appena una settimana fa, era stata la capodelegazione di Italia Viva, Teresa Bellanova a disinnescare la crisi di Natale, dopo un incontro con il Presidente del Consiglio. Crisi congelata ma tutt’altro che risolta ma le incognite sul tavolo sono ancora tante, su tutte capire cosa ha davvero intenzione di fare Matteo. La partita, appena iniziata, infatti, è tutta nella testa dell’ex Premier e potrebbe regalare l’ultimo coup de théâtre. Ilplan proposto da Giuseppeè un “collage raffazzonato senz’anima“. Parte da una stroncatura senza appello di Matteo, l’ultimo tentativo di rimettere insieme i pezzi della maggioranza ed evitare che le dimissioni delle ministre di IV aprano ufficialmente la ...

