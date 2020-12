Prove di pace: Fabio Volo invita Fedez (Di martedì 29 dicembre 2020) Fabio Volo invita Fedez: “Facciamo una cosa bella insieme”. Dopo la lite lo scrittore e conduttore radiofonico ha postato un video dalla sua pagina Instagram “Ciao, Fedez. Dunque, ci ho pensato molto. Di solito non rispondo perché non mi piacciono le polemiche”: inizia così il discorso che Fabio Volo indirizza al rapper, dopo gli attacchi… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 29 dicembre 2020): “Facciamo una cosa bella insieme”. Dopo la lite lo scrittore e conduttore radiofonico ha postato un video dalla sua pagina Instagram “Ciao,. Dunque, ci ho pensato molto. Di solito non rispondo perché non mi piacciono le polemiche”: inizia così il discorso cheindirizza al rapper, dopo gli attacchi… L'articolo Corriere Nazionale.

JhovanaFornaza4 : @NicolinoAnna Io non la sopporto più ?? AIUTOOOO. Brasiliani smettete di votarla ??. Comunque se Rosalinda ci fa pace… - dockyard_ : @Adelediceche @Michela6_ però scusa, vengo in pace, ma non ti viene da pensare che se questi castelli di carta sono… - 80Ciaccarini : RT @ferraralberto: Accogli o Padre le preghiere della tua chiesa e soccorrici nelle fatiche e nelle prove della vita; la venuta del tuo Fig… - sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli SKY – Atalanta e Papu Gomez, si tenta la pace: ecco le ultime: SKY – Atalanta e P… - angeloselvini : RT @markorusso69: Triste realtà ...le prove che siamo sottoposti per salvaguardare la Pace familiari solo Dio lo sa -