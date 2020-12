Giulia Salemi e Dayane Mello. è guerra: “Ti brucia perchè non ci sei riuscita…” (Di martedì 29 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Giulia Salemi e Dayane Mello, è guerra al Gf vip, parole dure contro di lei: “Ti brucia perchè ci hai provato e non è andata?“ Giulia Salemi e Dayane Mello, è guerra al Gf vip? Nella Casa la lite furiosa e le insinuazioni: “Cos’è, ti brucia?“. A quanto pare la modella brasiliana sta passando un Leggi su youmovies (Di martedì 29 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., èal Gf vip, parole dure contro di lei: “Tici hai provato e non è andata?“, èal Gf vip? Nella Casa la lite furiosa e le insinuazioni: “Cos’è, ti?“. A quanto pare la modella brasiliana sta passando un

GrandeFratello : 'Ti brucia la felicità degli altri!' ? #GFVIP - infoitcultura : Gf Vip, Dayane Mello sbotta contro Giulia Salemi: 'Mi sono rotta!' - Gioia11625035 : Beh sarebbe bello e da persone intelligenti, peccato che stiamo parlando di Giulia SALEMI non so se mi spiego ??… - bandindadayane : RT @dayanemeIIo: 'io ho Pierpaolo che mi ama, Dayane è invidiosa perché non ha nessuno se solo imparasse a truccarsi come me forse qualcuno… - BluPadra : Giulia Salemi in fondo è una Sonia Lorenzini che ci ha creduto troppo, dalla sua parte ha i riti coi peli pubici dopotutto. #GFvip -