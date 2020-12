Debiti | processi e licenziamenti | l’annus horribilis di Johnny Depp

Leggi su vanityfair

(Di martedì 29 dicembre 2020) Johnny Depp in un recente post natalizio su Instagram ha augurato ai fan un «futuro migliore dopo un duro 2020». A dire il vero per il divo cinquantasettenne l’anno che sta per terminare – al netto del coronavirus – è stato, più che duro, horribilis. Quasi tutto da dimenticare. E anche i mesi che seguiranno al brindisi del 31 dicembre si prospettano, per lui, densi di nubi.