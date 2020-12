Dalle palestre ai teatri | tutte le attività che rischiano di non ripartire a gennaio

(Di martedì 29 dicembre 2020) Con l’indice Rpt (ovvero i nuovi positivi su tamponi effettuati) che sfiora il 15% potrebbero slittare ulteriormente le riaperture die piscine ma anche centri estetici,e cinema. L’attuale dpcm che ne ha stabilito la chiusura scade il 15ma per i cittadini e i titolari i tempi si preannunciano più lunghi

Crollano i contagi in provincia di Trapani. Sono 600 in meno, a seguito di un nuovo riallineamento dei dati dell'Azienda Sanitaria Provinciale. Contagi giù ovunque e pochi tamponi fatti. Stabili i ric ...Se il contagio non darà tregua la chiusura di teatri, cinema, palestre e piscine potrebbe continuare anche dopo le festività. Dopo l'incognita della riapertura dello sci e i tanti dubbi su una ripresa ...