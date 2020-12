Covid, picco di contagi in Gran Bretagna: 53.135 in 24 ore (Di martedì 29 dicembre 2020) In Gran Bretagna sono stati registrati 53.135 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. Sono i dati diffusi dalla Sanità locale, secondo cui i decessi sono stati invece 414. Si tratta del maggior ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 29 dicembre 2020) Insono stati registrati 53.135 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. Sono i dati diffusi dalla Sanità locale, secondo cui i decessi sono stati invece 414. Si tratta del maggior ...

