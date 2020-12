Atp e Wta 2021, i tabelloni dei tornei della stagione (Di martedì 29 dicembre 2020) La lista di tutti i tabelloni dei tornei Atp e Wta per la stagione tennistica 2021. A gennaio si riparte con la nuova Atp Cup, per poi proseguire con i vari tornei in preparazione agli Australian Open. Un 2021 in cui gli italiani proveranno ad essere protagonisti, dagli Slam agli Internazionali BNL d’Italia. Tra i big occhi puntati su Dominic Thiem, oltre che a Djokovic e Nadal. Attenzione ovviamente anche a Roger Federer, che nonostante salti gli Australian Open, non vede l’ora di tornare ad incantare con le sue magie. Di seguito, la lista aggiornata di tutti i main draw settimana per settimana dei tornei in corso. Dal 5 al 12 gennaio TABELLONE ATP DELRAY BEACH TABELLONE ATP ANTALYA TABELLONE WTA ABU DHABI SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 29 dicembre 2020) La lista di tutti ideiAtp e Wta per latennistica. A gennaio si riparte con la nuova Atp Cup, per poi proseguire con i variin preparazione agli Australian Open. Unin cui gli italiani proveranno ad essere protagonisti, dagli Slam agli Internazionali BNL d’Italia. Tra i big occhi puntati su Dominic Thiem, oltre che a Djokovic e Nadal. Attenzione ovviamente anche a Roger Federer, che nonostante salti gli Australian Open, non vede l’ora di tornare ad incantare con le sue magie. Di seguito, la lista aggiornata di tutti i main draw settimana per settimana deiin corso. Dal 5 al 12 gennaio TABELLONE ATP DELRAY BEACH TABELLONE ATP ANTALYA TABELLONE WTA ABU DHABI SportFace.

