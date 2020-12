Vaccino, c’è chi dice no. Ipotesi obbligo per i sanitari (Di lunedì 28 dicembre 2020) Dopo le prime simboliche vaccinazioni del V-Day, cominciano settimane in cui, arrivate le fiale da Pfizer, dovrebbero partire le somministrazioni del vaccino a un numero più elevato di persone. I primi saranno medici e personale sanitario, tutti su base volontaria. Sono soprattutto quanto lavorano nelle residenze per anziani a dire no al vaccino anti Covid. Leggi su vanityfair (Di lunedì 28 dicembre 2020) Dopo le prime simboliche vaccinazioni del V-Day, cominciano settimane in cui, arrivate le fiale da Pfizer, dovrebbero partire le somministrazioni del vaccino a un numero più elevato di persone. I primi saranno medici e personale sanitario, tutti su base volontaria. Sono soprattutto quanto lavorano nelle residenze per anziani a dire no al vaccino anti Covid.

