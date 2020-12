Troppi casi di Covid, resta chiusa Rsa di Forno Canavese (Di lunedì 28 dicembre 2020) Lo scorso 10 dicembre la casa di riposo “Alice” di Forno Canavere era stata evacuata per i Troppi casi di Covid al suo interno, sia tra pazienti che tra personale. E continuerà a restare chiusa. L’Asl To4, su segnalazione dei carabinieri del Nas, ha disposto la sospensione dell’autorizzazione alla residenza per anziani, vietando così il rientro degli ospiti, 17 in tutto che al momento sono stati trasferiti in altre strutture di Torino e provincia. Toccherà ora al distretto di Cuorgnè, della stessa azienda sanitaria, trovare una sistemazione ai pazienti. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 28 dicembre 2020) Lo scorso 10 dicembre la casa di riposo “Alice” diCanavere era stata evacuata per idial suo interno, sia tra pazienti che tra personale. E continuerà are. L’Asl To4, su segnalazione dei carabinieri del Nas, ha disposto la sospensione dell’autorizzazione alla residenza per anziani, vietando così il rientro degli ospiti, 17 in tutto che al momento sono stati trasferiti in altre strutture di Torino e provincia. Toccherà ora al distretto di Cuorgnè, della stessa azienda sanitaria, trovare una sistemazione ai pazienti. L'articolo proviene da Nuova Società.

La Rsa di Forno Canavese resta chiusa visto i numerosi casi di Covid registrati nel mese di dicembre. Si cerca sistemazione per i 17 pazienti ...

