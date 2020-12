Terremoto in Croazia: scossa di magnitudo 5.2 avvertita fino a Trieste (Di lunedì 28 dicembre 2020) Questa mattina, attorno alle 6.28, una scossa di Terremoto di magnitudo 5.2 ha fatto tremare la Croazia continentale. Il sisma è stato avvertito anche in alcune zone d’Italia. scossa di Terremoto di magnitudo 5.2 in Croazia Lo scorso marzo, il Terremoto aveva colpito la Croazia, causando persino un morto e 27 feriti. Oggi, lo Stato indipendente dell’Unione europea è tornato a tremare. Il Centro sismologico euro-mediterraneo, attorno alle 6.28 di questa mattina, ha registrato una scossa di magnitudo 5.2 nella Croazia continentale, con epicentro a 50 chilometri dalla capitale Zagabria, nell’area di Sisak. Dopo un’ora, verso le 7.49, c’è stata una seconda ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 28 dicembre 2020) Questa mattina, attorno alle 6.28, unadidi5.2 ha fatto tremare lacontinentale. Il sisma è stato avvertito anche in alcune zone d’Italia.didi5.2 inLo scorso marzo, ilaveva colpito la, causando persino un morto e 27 feriti. Oggi, lo Stato indipendente dell’Unione europea è tornato a tremare. Il Centro sismologico euro-mediterraneo, attorno alle 6.28 di questa mattina, ha registrato unadi5.2 nellacontinentale, con epicentro a 50 chilometri dalla capitale Zagabria, nell’area di Sisak. Dopo un’ora, verso le 7.49, c’è stata una seconda ...

SkyTG24 : Terremoto in Croazia, scossa di magnitudo 5.2 vicino a Zagabria - fanpage : #Terremoto in Croazia #28dicembre - TgrRai : Scossa di #terremoto avvertita a #Trieste alle 6.28, magnitudo 5.2 con epicentro a Zagabria in Croazia @TgrRaiFVG - ARPAFVG : Il monitoraggio @ARPAFVG della #radioattività in aria a #Udine non rileva nulla di anomalo. Le misurazioni sono eff… - Affaritaliani : Terremoto Croazia, terribile scossa avvertita fino a.../ LEGGI -