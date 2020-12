Sassari, vigile del fuoco muore durante un intervento su un palo pericolante della linea elettrica (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tonello Scanu, vigile del fuoco di 54 anni, è morto questa mattina mentre tentava di mettere in sicurezza un palo pericolante della linea elettrica. L’incidente mortale, su cui stanno investigando i carabinieri della compagnia di Sassari, è avvenuto a Nulvi intorno alle 8 del mattino. L’ipotesi più accreditata è quella della folgorazione. Immediato il messaggio di cordoglio da parte dei Vigili del fuoco: “E’ con grande dolore che la famiglia dei Vigili del fuoco chiude questo anno. Il Capo Dipartimento Laura Lega e il Capo del Corpo Fabio Dattilo si stringono intorno alla famiglia e ai colleghi di Tonello”. Anche la Protezione Civile ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia del ... Leggi su italiasera (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tonello Scanu,deldi 54 anni, è morto questa mattina mentre tentava di mettere in sicurezza un. L’incidente mortale, su cui stanno investigando i carabiniericompagnia di, è avvenuto a Nulvi intorno alle 8 del mattino. L’ipotesi più accreditata è quellafolgorazione. Immediato il messaggio di cordoglio da parte dei Vigili del: “E’ con grande dolore che la famiglia dei Vigili delchiude questo anno. Il Capo Dipartimento Laura Lega e il Capo del Corpo Fabio Dattilo si stringono intorno alla famiglia e ai colleghi di Tonello”. Anche la Protezione Civile ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia del ...

