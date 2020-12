Inter, cambio di strategia per Vecino: tolto dal mercato (Di lunedì 28 dicembre 2020) L’Inter toglie Matias Vecino dal mercato Sarà un 2021 di riscatto quello che attende Matias Vecino. Il centrocampista uruguaiano ha saltato il finale della passata stagione e l’inizio di questo a seguito di un’operazione e ora si appresta a tornare in gruppo e a dare il suo contributo all’Inter. “I vertici Interisti confidano in un suo recupero atletico in breve tempo, così che l’uruguaiano possa tornare abile e arruolabile per gli ultimi cinque mesi della stagione” si legge sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di lunedì 28 dicembre 2020) L’toglie MatiasdalSarà un 2021 di riscatto quello che attende Matias. Il centrocampista uruguaiano ha saltato il finale della passata stagione e l’inizio di questo a seguito di un’operazione e ora si appresta a tornare in gruppo e a dare il suo contributo all’. “I verticiisti confidano in un suo recupero atletico in breve tempo, così che l’uruguaiano possa tornare abile e arruolabile per gli ultimi cinque mesi della stagione” si legge sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi. L'articolo proviene damagazine.

Dopo un timido segnale di ripresa mostrato in campionato, l'Inter ha offerto in Champions League una delle sue peggiori prestazioni stagionali, venendo eliminata e compromettendo di fatto la stagione.

Lo strano caso di Fabian Carini: dalla Juventus all'Inter in cambio di Cannavaro

Pilastro dell'Uruguay, che rappresenterà per un decennio, Carini approda da giovane alla Juventus, poi gioca con Cagliari e Inter senza mai brillare.

Dopo un timido segnale di ripresa mostrato in campionato, l'Inter ha offerto in Champions League una delle sue peggiori prestazioni stagionali, venendo eliminata e compromettendo di fatto la stagione. Pilastro dell'Uruguay, che rappresenterà per un decennio, Carini approda da giovane alla Juventus, poi gioca con Cagliari e Inter senza mai brillare.