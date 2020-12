D’Amico continua il riacquisto di azioni proprie (Di lunedì 28 dicembre 2020) (Teleborsa) – D’Amico International Shipping ha comunicato di aver riacquistato, tra il 17 e il 23 dicembre 2020, complessivamente 1.443.616 azioni proprie, corrispondenti allo 0,116% del capitale sociale, al prezzo medio ponderato di 0,0906 euro per azione per un corrispettivo complessivo di 130.757,23 euro. Al 23 dicembre, 2020, DIS detiene 15.339.532 azioni proprie, corrispondenti all’1,24% del capitale sociale. Intanto, a Piazza Affari, D’Amico amplia il margine di guadagno rispetto ai valori della vigilia e si attesta a 0,0914 euro. Leggi su quifinanza (Di lunedì 28 dicembre 2020) (Teleborsa) –International Shipping ha comunicato di aver riacquistato, tra il 17 e il 23 dicembre 2020, complessivamente 1.443.616, corrispondenti allo 0,116% del capitale sociale, al prezzo medio ponderato di 0,0906 euro per azione per un corrispettivo complessivo di 130.757,23 euro. Al 23 dicembre, 2020, DIS detiene 15.339.532, corrispondenti all’1,24% del capitale sociale. Intanto, a Piazza Affari,amplia il margine di guadagno rispetto ai valori della vigilia e si attesta a 0,0914 euro.

