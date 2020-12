Controlli anti-Covid a Civitavecchia | un denunciato

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Roma – Anche nell’ultimo week-end dell’anno, quello di Natale nel quale in tutta la nazione si e’ entrati in zona rossa, sono proseguiti idella Polizia di Stato per verificare il rispetto e l’attuazione delle norme emanate dal DPCM per il contenimento del contagio da-19. Gli agenti del commissariato di, diretto da Paolo Guiso, come di consueto, hanno sviluppato un mirato servizio volto a verificare il rispetto delle regole sul divieto di assembramento e l’uso corretto delle mascherine da parte dei cittadini che durante il fine settimana hanno transitato presso il lungomare civitavecchiese e quello delle altre localita’ del litorale, chi per attivita’ sportiva chi per altra attivita’ motoria, tra il 24 ed il 27 dicembre. Nell’ambito dell’attivita’, gli agenti del Commissariato di Polizia, hanno controllato ...