Calciomercato – Inter, si complica De Paul: l’Udinese non lo libera prima di fine gennaio (Di lunedì 28 dicembre 2020) Rodrigo De Paul potrebbe rimanere all’Udinese Nella lista dei giocatori sotto osservazione dei dirigenti nerazzurri in vista del Calciomercato di gennaio c’è anche Rodrigo De Paul dell’Udinese. Il suo arrivo in nerazzurro però è complicato, visto che il club friulano potrebbe lasciarlo partire solamente dopo il 23 gennaio, giorno del match di campionato proprio contro i nerazzurri. “I Pozzo vorrebbero privarsene solo in estate, ma in ogni caso non ascolteranno offerte fino al 23 gennaio perché adesso ci sono molte gare di campionato ravvicinate (ben 5 in 3 settimane) e alla squadra servono punti. Con una valutazione da 35-40 milioni è complicato mettere in piedi l’affare sulla base del prestito per 18 mesi con ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 28 dicembre 2020) Rodrigo Depotrebbe rimanere alNella lista dei giocatori sotto osservazione dei dirigenti nerazzurri in vista deldic’è anche Rodrigo Dedel. Il suo arrivo in nerazzurro però èto, visto che il club friulano potrebbe lasciarlo partire solamente dopo il 23, giorno del match di campionato proprio contro i nerazzurri. “I Pozzo vorrebbero privarsene solo in estate, ma in ogni caso non ascolteranno offerte fino al 23perché adesso ci sono molte gare di campionato ravvicinate (ben 5 in 3 settimane) e alla squadra servono punti. Con una valutazione da 35-40 milioni èto mettere in piedi l’affare sulla base del prestito per 18 mesi con ...

