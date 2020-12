Borat 2: il regista ha cercato di convincere Sacha Baron Cohen a non realizzare il sequel (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il regista di Borat 2, Jason Woliner, non era convinto di girare il sequel con Sacha Baron Cohen, infatti pare abbia cercato di indurre l'attore a non farlo. Prima dell'inizio delle riprese, il regista dell'acclamato Borat 2, Jason Woliner, era convinto che un sequel fosse una mossa sbagliata e per questo ha provato in tutti i modi a convincere Sacha Baron Cohen a non realizzarlo. Dopo il primo Borat, tutti i fan di Sacha Baron Cohen Cohen hanno pazientemente atteso un sequel approdato quest'anno su Amazon Prime Video. Ma il regista di ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 28 dicembre 2020) Ildi2, Jason Woliner, non era convinto di girare ilcon, infatti pare abbiadi indurre l'attore a non farlo. Prima dell'inizio delle riprese, ildell'acclamato2, Jason Woliner, era convinto che unfosse una mossa sbagliata e per questo ha provato in tutti i modi aa non realizzarlo. Dopo il primo, tutti i fan dihanno pazientemente atteso unapprodato quest'anno su Amazon Prime Video. Ma ildi ...

il regista Jason Woliner ha ammesso che ci sarebbero state delle discussioni circa la possibilità di distribuire una versione estesa del film, una Borat 2 Extended Cut. Non solo, il regista ha ...

