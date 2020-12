Boom di contagi ad Aosta! In realtà sono dei “falsi positivi” (Di lunedì 28 dicembre 2020) La scoperta dopo le successive analisi. L’errore legato ad un gusto del sistema che ha portato a pensare ad un Boom di contagiati. L’errore legato ad un gusto del sistema che ha portato a pensare ad un Boom di contagiati. Questo ciò che è accaduto all’ospedale Parini di Aosta, dove un guasto dello strumento di rilevazione delle analisi ha portato questa spiacevole sorpresa ed indesiderato inconveniente. Circa 20 pazienti erano stati trasferiti nei reparti covid, ma successivamente dopo la comunica della falsa positività, sono stati posti singolarmente in altri reparti. I falsi positivi hanno portato ad un Boom di contagiati e ricoverati segnalato nel bollettino Covid dell’Unità di crisi di ... Leggi su chenews (Di lunedì 28 dicembre 2020) La scoperta dopo le successive analisi. L’errore legato ad un gusto del sistema che ha portato a pensare ad undiati. L’errore legato ad un gusto del sistema che ha portato a pensare ad undiati. Questo ciò che è accaduto all’ospedale Parini di Aosta, dove un guasto dello strumento di rilevazione delle analisi ha portato questa spiacevole sorpresa ed indesiderato inconveniente. Circa 20 pazienti erano stati trasferiti nei reparti covid, ma successivamente dopo la comunica della falsatà,stati posti singolarmente in altri reparti. Ihanno portato ad undiati e ricoverati segnalato nel bollettino Covid dell’Unità di crisi di ...

