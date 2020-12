Roma, da Reynolds a Milik: il punto tra gennaio e i parametri zero (Di domenica 27 dicembre 2020) La Roma lavora sul mercato, con delle idee tra entrate ed uscite per gennaio e alcune tentazioni a parametro zero per il futuro. Fonseca vuole un rinforzo sugli esterni bassi ed un altro in attacco per reggere i tre fronti: lotta Champions in campionato, Europa League e la Coppa Italia che a gennaio entrerà nel Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 27 dicembre 2020) Lalavora sul mercato, con delle idee tra entrate ed uscite pere alcune tentazioni a parametroper il futuro. Fonseca vuole un rinforzo sugli esterni bassi ed un altro in attacco per reggere i tre fronti: lotta Champions in campionato, Europa League e la Coppa Italia che aentrerà nel Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Roma Reynolds Caccia ai giovani talenti: da Reynolds a Soppy, la Roma cerca la svolta a destra La Gazzetta dello Sport Calciomercato, Juventus: bomba dalla Spagna

Si profila letteralmente un mercato stellare tra Gennaio e Giugno per la Juventus. Quella che ci arriva dalla Spagna è una bomba che farà sognare i tifosi bianconeri soprattutto ...

Juventus in vantaggio per Reynolds: offerti 2 milioni in più della Roma

E’ guerra tra Roma e bianconeri per arrivare al giovane esterno destro del Dallas FC Continua la sfida a distanza tra Roma e Juventus per portare nel proprio club Bryan Reynolds, il giovane terzino de ...

