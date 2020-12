Recovery | Confindustria Digitale invia documento a Governo con priorità 2021 3

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 27 dicembre 2020) (Adnkronos) - Le imprese dell'Ict, nelto all'esecutivo Conte II rimarcano che "se fossero stati rispettati programmi originari - da ultimo i Piani Bul e Crescitadel 2015 - le piattaforme strategiche abilitanti della Pa avrebbero dovuto essere tutte completate e operative nel 2020. E quindi, nel corso della pandemia, scandiscono da, "non avremmo quindi assistito a situazioni paradossali come i milioni di autocertificazioni fatte dai cittadini in forma cartacea" o "all'impossibilità delle strutture sanitarie di scambiare i dati , inclusi quelli dei pazienti di cui è stato necessario il trasferimento fisico e che hanno viaggiato insieme alla propria cartella di ricovero cartacea". Avenia, infine, punta il dito sul capitolo delle competenze digitali, l'altro ...