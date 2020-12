Nuoto | Gregorio Paltrinieri | “Credo in quello che sto facendo Programmazione chiara verso le Olimpiadi”

Leggi su oasport

(Di domenica 27 dicembre 2020)e quella voglia di gareggiare, da impazzire. Il carpigiano ha sofferto tanto in questo 2020, avaro di gare e ricco di negatività. Il Coronavirus si è preso la scena e tutti ne abbiamo pagato il prezzo. Greg, in quest’annata così particolare, ha deciso di cambiare e di rimettersi in discussione: lasciare dopo un lungo sodalizio il tecnico Stefano Morini e sposare la causa di Fabrizio Antonelli, allenatore emergente del panorama natatorio e dedito alle acque libere. Già, la sfida in mare aperto è quella che ha convinto più di tuttoa modificare “lo spartito” anche per avere nuovi stimoli. L’obiettivo è molto ambizioso: fare l’en plein a Cinque Cerchi train piscina edi fondo e scrivere la storia. Un obiettivo difficilissimo ma non impossibile. L’azzurro lo sa ...