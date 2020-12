Manovra: la Camera approva con 298 si, 125 no e 8 astenuti. In tutto 40 miliardi (Di domenica 27 dicembre 2020) La Manovra da 40 miliardi per il 2021 incassa il via libera dalla Camera e si avvia all'approvazione definitiva del Senato che arrivera' entro il 31 dicembre. Giusto in tempo per evitare l'esercizio provvisorio Leggi su firenzepost (Di domenica 27 dicembre 2020) Lada 40per il 2021 incassa il via libera dallae si avvia all'zione definitiva del Senato che arrivera' entro il 31 dicembre. Giusto in tempo per evitare l'esercizio provvisorio

sabrina_decarlo : #LeggediBilancio approvata alla Camera! Tra Manovra e Decreti emergenziali il @Mov5Stelle inietta nell’economia ol… - RaiNews : Via libera della Camera alla manovra:il voto finale ha ottenuto 298 sì, 125 no e 8 astenuti. Il testo della legge d… - fattoquotidiano : Manovra, al via la discussione alla Camera: verso il voto finale in serata - Beppesardinia : RT @sabrina_decarlo: #LeggediBilancio approvata alla Camera! Tra Manovra e Decreti emergenziali il @Mov5Stelle inietta nell’economia oltre… - fanpage : Ultim'ora Con 298 voti favorevoli, 125 contrari e 8 astenuti la Camera dei Deputati ha approvato la Legge di Bilanc… -