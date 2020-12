LIVE Sci alpino, Seconda Prova Bormio in DIRETTA: ancora Cochran-Siegle davanti! Dominik Paris c’è: è quinto. Bene Innerhofer (Di domenica 27 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.05: ancora una bella Prova del francese Bailet che si conferma competitivo in questo contesto riuscendo a fare meglio di Paris e conquistando la quarta posizione provvisoria a 1?06 da Cochran-Siegle 12.04: Resta lontano dai primi il francese Raffort che chiude la sua Prova a 3?38 dallo statunitense e si inserisce in 18ma posizione 12.02: Prova poco consistente del tedesco Schwaiger che chiude 19mo a 4?57 dalla vetta 12.01: Scala di un’altra posizione Innerhofer con il tedesco Sander che fa meglio di ieri e si piazza in ottava posizione a 1?78 da Cochran-Siegle 12.00: Buona Prova dell’austriaco Franz che chiude settimo, ... Leggi su oasport (Di domenica 27 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.05:una belladel francese Bailet che si conferma competitivo in questo contesto riuscendo a fare meglio die conquistando la quarta posizione provvisoria a 1?06 da12.04: Resta lontano dai primi il francese Raffort che chiude la suaa 3?38 dallo statunitense e si inserisce in 18ma posizione 12.02:poco consistente del tedesco Schwaiger che chiude 19mo a 4?57 dalla vetta 12.01: Scala di un’altra posizionecon il tedesco Sander che fa meglio di ieri e si piazza in ottava posizione a 1?78 da12.00: Buonadell’austriaco Franz che chiude settimo, ...

infoitsport : LIVE Sci alpino, Seconda Prova Bormio in DIRETTA: c'è il sole, Dominik Paris deve cambiare passo - infoitsport : LIVE Sci alpino, Prova Discesa Bormio in DIRETTA: Cochran-Siegle domina, Dominik Paris si nasconde. Sorpresa Zazzi - infoitsport : LIVE Sci alpino | Prova Discesa Bormio in DIRETTA | Dominik Paris ritrova l'amata Stelvio - infoitsport : LIVE Sci alpino, Prova Discesa Bormio in DIRETTA: Cochran-Siegle domina, Dominik Paris lontano, bene Innerhofer - zazoomblog : LIVE Sci alpino Prova Discesa Bormio in DIRETTA: Dominik Paris ritrova l’amata Stelvio - #alpino #Prova #Discesa… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sci LIVE Sci alpino, Seconda Prova Bormio in DIRETTA: Dominik Paris vuole risalire la china. Splende il sole sulla Valtellina OA Sport Sci alpino, programma Bormio e Semmering: orari discesa e gigante, tv, streaming

Tutte le competizioni saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport ed Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player, Sky Go; in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. La Coppa del Mondo ...

LIVE Sci alpino, Seconda Prova Bormio in DIRETTA: Dominik Paris studia le linee per la gara

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Startlist e pettorali di partenza - La cronaca delle prime prove Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda prova cronometrata della discesa liber ...

Tutte le competizioni saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport ed Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player, Sky Go; in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. La Coppa del Mondo ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Startlist e pettorali di partenza - La cronaca delle prime prove Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda prova cronometrata della discesa liber ...