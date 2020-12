L’Italia supera il test del V-Day La dottoressa che individuò il paziente 1 a Codogno | «Oggi s’è chiuso il cerchio»

Leggi su open.online

(Di domenica 27 dicembre 2020) Il V-Day è in corso e la catena virtuosa delle prime somministrazioni del vaccino anti Covid Pfizer-Biontech, sta procedendo in molte regioni d’Italia. I primi a ricevere la dose di Comirnaty sono stati gli operatori dello Spallanzani di Roma, aprendo le danze a Lombardia, Liguria, Puglia, Emilia Romagna e Sicilia. Arrivate in Italia la mattina di Natale, dopo aver oltrepassato la frontiera del Brennero su un furgone refrigerato, le dosi del farmaco disponibili per la lista dei primi volontari sono 9.750. Lacheil1 a: «si chiude un» Annalisa Malara, l’anestesista dell’ospedale diche per prima scoprì la presenza del Covid in Italia durante la conferenza stampa per l’arrivo dei vaccini all’ospedale di ...