Lega maglia nera dell’anno Sondaggi | Conte recordman

(Di domenica 27 dicembre 2020) Esattamente un anno fa laera ancora stabile sopra il 30% in tutti ipolitici. Le rilevazioni degli ultimi giorni danno il Carroccio tra il 23 e il 24%. Nei numeri la fotografia della perdita dei consensi del partito di Matteo Salvini che, in una sintesi dei2020, risulta la formazione politica '' dell'anno. Appartiene se Segui su affaritaliani.it

Esattamente un anno fa la Lega era ancora stabile sopra il 30% in tutti i sondaggi ... risulta la formazione politica 'maglia nera' dell'anno. Appartiene sempre al campo del centrodestra, il partito ...