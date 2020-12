Frosinone, i positivi diventano 14: contro il Pordenone solo 3 giocatori in panchina (Di domenica 27 dicembre 2020) Un altro caso di positività al Covid nel Frosinone e così, con ben 14 giocatori fuori causa per il virus, i giallazzurri sono scesi in campo contro il Pordenone con solo tre giocatori in panchina: i ... Leggi su leggo (Di domenica 27 dicembre 2020) Un altro caso dità al Covid nele così, con ben 14fuori causa per il virus, i giallazzurri sono scesi in campoilcontrein: i ...

FBiasin : 14 positivi. 3 giocatori in panchina. 1 solo cambio effettuato al 61'. Il #Frosinone se ne fotte del jolly 'Oggi n… - DiMarzio : #Frosinone, focolaio di #Covid: 13 giocatori positivi - TOSADORIDANIELA : RT @FrancescoOrdine: Segnalazione speciale per il Frosinone di Nesta che con 14 positivi non chiede all’asl alcun rinvio e gioca la partita… - Cucciolina96251 : RT @enzomarangio: Onore al #Frosinone che con 9 positivi al #COVID e solo 15 giocatori a disposizione scenderà regolarmente in campo oggi c… - raf_marino_ : RT @FrancescoOrdine: Segnalazione speciale per il Frosinone di Nesta che con 14 positivi non chiede all’asl alcun rinvio e gioca la partita… -