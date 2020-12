Entella-Pescara 0-0 | Live match | Inizia la partita (Di domenica 27 dicembre 2020) Sfida salvezza allo stadio Comunale di Chiavari. Oggi alle ore 15 si gioca Virtus Entella – Pescara. I liguri sono ancora a caccia della prima vittoria, gli abruzzesi sono in zona play-out. Scopri le formazioni ufficiali e la cronaca della delicata sfida. Oggi alle 15, allo Stadio Comunale di Chiavari, si giocherà Virtus Entella L'articolo Entella-Pescara 0-0 Live match Inizia la partita proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 27 dicembre 2020) Sfida salvezza allo stadio Comunale di Chiavari. Oggi alle ore 15 si gioca Virtus. I liguri sono ancora a caccia della prima vittoria, gli abruzzesi sono in zona play-out. Scopri le formazioni ufficiali e la cronaca della delicata sfida. Oggi alle 15, allo Stadio Comunale di Chiavari, si giocherà VirtusL'articolo0-0laproviene da www.meteoweek.com.

OgeLumayan : Virtus Entella vs Pescara - Serie B Trasmissione in diretta ??Fai clic qui LinkHD TV?? - Gazzetta_it : Fischio d’inizio, si parte! Virtus Entella-Pescara 0-0 in diretta su - Sport72L : Entella VS Pescara || Serie B LIVE STREAM Venue: Stadio Comunale (Chiavari) wacth live - SSportNetwork : Entella: Russo; Coppolaro, Chiosa, Poli, Pavic; Settembrini, Paolucci, Koutsoupias; Schenetti; De Luca, Mancosu Pes… - Mediagol : Entella-Pescara, LIVE #SerieB 27/12/2020: segui la diretta -