Cristiano Ronaldo: "Bizzarro giocare senza tifosi. Mi piace anche quando mi contestano"

Cristiano Ronaldo ha parlato nella conferenza stampa a margine della cerimonia dei Globe Soccer Award, in programma oggi a Dubai. Queste le parole pronunciate dall'attaccante della Juventus. "È un piacere sentir parlare dei record che ho conquistato. Ma tutto questo senza i miei compagni, senza una grande squadra, non non sarebbe stato possibile. Segnando anche nel 2021 sarebbero 20 anni consecutivi che vado a segno tra i professionisti? Non sapevo ci fosse un altro record da battere. giocare in uno stadio vuoto? È noioso. Rispettiamo i protocolli perché la salute è importante ma la mia passione è sempre stata il calcio. Gioco per la famiglia, i tifosi, ed è Bizzarro giocare senza di loro.

