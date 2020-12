Covid: E-R, 1.283 nuovi casi e 69 decessi (Di domenica 27 dicembre 2020) BOLOGNA, 27 DIC - Sono 1.283 - 166.327 dall'inizio dell'epidemia - i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore, su un totale di 6.066 tamponi eseguiti. ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 27 dicembre 2020) BOLOGNA, 27 DIC - Sono 1.283 - 166.327 dall'inizio dell'epidemia - idi positività al Coronavirus registrati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore, su un totale di 6.066 tamponi eseguiti. ...

