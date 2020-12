(Di domenica 27 dicembre 2020) Si infiamma ilin casa.Si avvicina la prossima sessione di trasferimenti invernale, con tutte le squadre italiane e non che cercano di captare qualche possibile occasione di mercato. Tra queste c'è anche il club capitolino, fortemente interessata a cambiare qualcosa nel suo reparto arretrato. La porta di Paulo, nello specifico, risulta essere ancora notevolmente pericolante, con Pauche da un anno a questa parte non da le giuste garanzie e con un Mirante non del tutto convincente nelle ultime uscite. Queste considerazioni avrebbero portato la dirigenza dei Friedkin a pensare di poter acquistare un altro estermo difensore che possa fare al caso dell'allenatore portoghese, regalandogli finalmente quelle certezze difensive che l'ex tecnico del Porto cerca ormai da diversi mesi.Il nome ...

Mediagol : #Calciomercato #Roma, porte girevoli: Pau Lopez sulla graticola, a Fonseca piace l’ex Palermo Sirigu… - infoitsport : Calciomercato Roma, Nandez primo obiettivo se parte Diawara - infoitsport : Calciomercato Roma, idee Milik e Hysaj a fine stagione - infoitsport : La Roma tenta il doppio colpo di calciomercato: Milik e Hysaj dal Napoli - NCN_it : SPORTMEDIASET – MILIK E HYSAJ LIBERI A GIUGNO, LA ROMA GIOCA D’ANTICIPO A GENNAIO #Milik #Hysaj #liberi… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Roma

Il Napoli, come ha dichiarato Cristiano Giuntoli in una recente intervista alla redazione sportiva di SKY, chiuderà diversi affari in uscita a gennaio. Alcuni calciatori, tuttavia, resteranno in Campa ...La Juventus avrebbe formulato la sua offerta per Bryan Reynolds: i bianconeri si sarebbero esposti per il terzino dei Dallas F.C.