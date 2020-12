Calamaro Gigante attacca un canoista. Video (Di domenica 27 dicembre 2020) Il Calamaro Gigante che vediamo nel Video è una delle tante specie che popolano i nostri mari. Nella fattispecie, si è trattato di un giovane Calamaro che si è incuriosito della canoa, ma che comunque ha creato una certa apprensione. Il Calamaro Gigante può raggiungere dimensioni ragguardevoli, e costituire un pericolo per l’uomo, anche se gli attacchi risultano essere limitatissmi. Comunque, queste specie marine posso uccidere un uomo, e ci sono varie notizie in merito. canoista attaccato da un Calamaro Gigante Meteo Giornale. Leggi su meteogiornale (Di domenica 27 dicembre 2020) Ilche vediamo nelè una delle tante specie che popolano i nostri mari. Nella fattispecie, si è trattato di un giovaneche si è incuriosito della canoa, ma che comunque ha creato una certa apprensione. Ilpuò raggiungere dimensioni ragguardevoli, e costituire un pericolo per l’uomo, anche se gli attacchi risultano essere limitatissmi. Comunque, queste specie marine posso uccidere un uomo, e ci sono varie notizie in merito.to da unMeteo Giornale.

