Variante inglese covid, primi casi in Francia e Spagna (Di sabato 26 dicembre 2020) Parigi, 26 dic. (Adnkronos) - primi casi della Variante britannica del Coronavirus sono stati registrati in Francia e Spagna. La presenza del ceppo in Francia è stata confermata a Tours, in un cittadino francese residente nel Regno Unito. L'uomo - hanno reso noto le autorità sanitarie - è asintomatico ed è stato messo in isolamento nella sua abitazione. Le autorità di Madrid hanno annunciato di aver riscontrato la presenza di almeno 4 casi sul territorio della regione. Due nuovi casi di Variante britannica del Coronavirus sono stati invece identificati in Giappone: si tratta di un pilota che è stato nel Regno Unito e di un suo famigliare. A riferirne è stata l'emittente NHK, precisando che i due pazienti sono stati ricoverati a Tokio. ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 dicembre 2020) Parigi, 26 dic. (Adnkronos) -dellabritannica del Coronavirus sono stati registrati in. La presenza del ceppo inè stata confermata a Tours, in un cittadino francese residente nel Regno Unito. L'uomo - hanno reso noto le autorità sanitarie - è asintomatico ed è stato messo in isolamento nella sua abitazione. Le autorità di Madrid hanno annunciato di aver riscontrato la presenza di almeno 4sul territorio della regione. Due nuovidibritannica del Coronavirus sono stati invece identificati in Giappone: si tratta di un pilota che è stato nel Regno Unito e di un suo famigliare. A riferirne è stata l'emittente NHK, precisando che i due pazienti sono stati ricoverati a Tokio. ...

LaStampa : Coronavirus, l’Istituto zooprofilattico di Puglia e Basilicata ha isolato la variante inglese - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Puglia individuato un caso con variante inglese #coronavirus - NicolaPorro : ?? Ecco la #ZuppadiPorro di oggi. Auguri a tutti quelli che se ne infischiano di #dpcm e dl e si assembrano attorno… - StraNotizie : Covid: Zaia, trovati casi in Veneto di variante inglese - cronaca_news : Covid: Zaia, trovati casi in Veneto di variante inglese -

Ultime Notizie dalla rete : Variante inglese La variante inglese individuata anche anche in Francia AGI - Agenzia Italia Boom di contagi in Veneto: “Varianti del covid responsabili della diffusione”

E’ boom di contagi covid in Veneto e arriva anche la notizia non solo che i laboratori della Regione hanno identificato la variante inglese del codiv, ma anche che nello stesso Veneto ci sono virus di ...

Zaia: «Casi di variante inglese in Veneto». Ieri record di contagi. Diretta

«Casi di variante in Veneto». Ne ha parlato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, durante una diretta Facebook per per comunicazioni ed aggiornamenti in merito all'emergenza coronavirus. Ieri ...

E’ boom di contagi covid in Veneto e arriva anche la notizia non solo che i laboratori della Regione hanno identificato la variante inglese del codiv, ma anche che nello stesso Veneto ci sono virus di ...«Casi di variante in Veneto». Ne ha parlato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, durante una diretta Facebook per per comunicazioni ed aggiornamenti in merito all'emergenza coronavirus. Ieri ...