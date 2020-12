Nel M5S i vaffa se lo dicono tra di loro: le “bande” e chi non sopporta la coppia Di Maio-Bonafede (Di sabato 26 dicembre 2020) Da un bel po’ il vaffa se lo dicono tra di loro. I Cinquestelle sono divisi in gruppi e sottogruppi. Non corre buon sangue, si guardano in cagnesco. Dal silenziatore per tutti sono passati alle dichiarazioni polemiche dette apertis verbis. Ogni esponente del M5S ha una stelletta. Ci sono gli ortodossi e i pragmatici, i governisti e i puristi. Poi ancora, i lealisti e i frondisti, i sovranisti e chi più ne ha più ne metta. Lotte interne e corsa alla conquista della leadership. anche per assicurarsi la poltrona, che è forse il primo obiettivo. Una vera e propria guerra tra bande, come viene evidenziato in un ampio servizio dell’Adnkronos. La galassia pentastellata appare più frastagliata che mai. M5S, il gruppo di Di Maio Come prevedibile, particolarmente numerosa è la famiglia dei governisti. Stare al ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 26 dicembre 2020) Da un bel po’ ilse lotra di. I Cinquestelle sono divisi in gruppi e sottogruppi. Non corre buon sangue, si guardano in cagnesco. Dal silenziatore per tutti sono passati alle dichiarazioni polemiche dette apertis verbis. Ogni esponente del M5S ha una stelletta. Ci sono gli ortodossi e i pragmatici, i governisti e i puristi. Poi ancora, i lealisti e i frondisti, i sovranisti e chi più ne ha più ne metta. Lotte interne e corsa alla conquista della leadership. anche per assicurarsi la poltrona, che è forse il primo obiettivo. Una vera e propria guerra tra, come viene evidenziato in un ampio servizio dell’Adnkronos. La galassia pentastellata appare più frastagliata che mai. M5S, il gruppo di DiCome prevedibile, particolarmente numerosa è la famiglia dei governisti. Stare al ...

