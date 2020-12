Lutto per Loreno Bertolacci, è morta la mamma Liana (Di sabato 26 dicembre 2020) Lutto in casa Gazzette: la vigilia di Natale è venuta a mancare la mamma di Loreno Bertolacci, condirettore della Gazzetta del Serchio. Liana Lucchesi aveva 90 anni ed era ospite della Rsa di Barga dove, appunto, è deceduta. Lottava, da tempo, con un male incurabile. Lascia il figlio Loreno, 59 anni, giornalista ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di sabato 26 dicembre 2020)in casa Gazzette: la vigilia di Natale è venuta a mancare ladi, condirettore della Gazzetta del Serchio.Lucchesi aveva 90 anni ed era ospite della Rsa di Barga dove, appunto, è deceduta. Lottava, da tempo, con un male incurabile. Lascia il figlio, 59 anni, giornalista ...

Ultime Notizie dalla rete : Lutto per Sardegna in lutto per la morte di Pasquale Puligheddu portato via a soli 49 anni newsbiella.it L’Amministrazione Comunale di Dogliani ricorda Don Meo Bessone: “Uomo di cultura e sensibilità umana”

La comunità di Dogliani è in lutto per la scomparsa di Don Meo Bessone, morto a 72 anni all'Ospedale di Mondovì e parroco di Dogliani dal 2018.

Ascoli Calcio in lutto, è morto Nazzareno “Zè” Agostini

ASCOLI PICENO – Si è spento all’età di 89 anni, il 26 dicembre presso l’Ospedale di Giulianova, Nazzareno “Zè” Agostini, per molti anni azionista dell’Ascoli Calcio di Costantino Rozzi e papà di Alfre ...

