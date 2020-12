Gf vip 5, Adua Del Vesco esplode in lacrime: amicizia finita con Dayane Mello? (Di sabato 26 dicembre 2020) Il duo di amiche per la pelle al Gf vip 5, Adua Del Vesco e Dayane Mello, vive una profonda crisi, dopo essersi forgiato delle varie nomination subite e poi superate con brillanti risultati. Non a caso, l’attrice è finita in lacrime nella Casa, per via della rottura con la modella. Spesso le due coinquiline vip si sono alternate al televoto conseguendo il titolo di “preferito dei telespettatori”, ma ora il duo vip appare sfaldarsi, a causa di incomprensioni e non solo. A compromettere il rapporto simbiotico delle RosMello sono le nuove dinamiche di gioco innescatesi nella Casa con l’ingresso delle ultime new-entries al reality, in particolare Sonia Lorenzini. L’ex tronista sembra essere il motore propulsore della crisi in questione, che potrebbe rivelarsi l’inizio ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 26 dicembre 2020) Il duo di amiche per la pelle al Gf vip 5,Del, vive una profonda crisi, dopo essersi forgiato delle varie nomination subite e poi superate con brillanti risultati. Non a caso, l’attrice èinnella Casa, per via della rottura con la modella. Spesso le due coinquiline vip si sono alternate al televoto conseguendo il titolo di “preferito dei telespettatori”, ma ora il duo vip appare sfaldarsi, a causa di incomprensioni e non solo. A compromettere il rapporto simbiotico delle Rossono le nuove dinamiche di gioco innescatesi nella Casa con l’ingresso delle ultime new-entries al reality, in particolare Sonia Lorenzini. L’ex tronista sembra essere il motore propulsore della crisi in questione, che potrebbe rivelarsi l’inizio ...

