Bayern Monaco | Rummenigge | “La pandemia farà calare ingaggi e cartellini”

(Di sabato 26 dicembre 2020) Karl-Heinze, intervistato da “Dribbling” per Rai 2, ha parlato dei problemi che società sportive hanno ad affrontare l’emergenza coronavirus e le conseguenze della stessa: “Il calcio sta già cambiando, il danno finanziario legato allanon permette alle società di spendere come prima. Adesso mi aspetto che anche i salari vadano giù, sarebbe normale, anche perchèerano arrivati a una misura esagerata. Ogni partita senza pubblico ci costa circa 4 milioni di euro, ne abbiamo disputate 15-17, fate voi i conti”. In vista degli ottavi di Champions con la Lazio, l’ad delavverte i suoi: “Non mi piace che venga sottovalutata, ha vinto col Borussia all’Olimpico e ha pareggiato a Dortmund, contro la squadra che negli ultimi anni è arrivata ...