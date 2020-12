San Felice a Cancello | scarcerato il nipote del noto boss Massaro

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan(CE) – Il Magistrato di Sorveglianza ha disposto la scarcerazione di Clemente, alias “o pecuraro”, di 26 anni, di San(CE), frazione Talanico , accogliendo la richiesta dell’avv. Vittorio Fucci jr. Ilera stato arrestato per estorsione aggravata, nel 2018, in concorso con altre persone, , ai danni di un importante imprenditore edile. Fu colto nella flagranza del pagamento della estorsione di 10.000 euro. L’estorsione, secondo gli inquirenti, fu connotata da minacce gravi evocative della condizione di assoggettamento del territorio al giogo camorristico. La scarcerazione delè avvenuta nella tarda serata della Vigilia di Natale. Clementeè il ...

_Bokuto_San_ : @humanfailurev @chemistrykuroo @yuujiterushima4 @Semi8ta3 POSSO MORIRE FELICE - paolorm2012 : Archeologia, anfora romana ritrovata a San Felice Circeo: 'All'interno forse tracce di vino' - delilahyazlov : RT @kyranyazlov: ogni volta che devo fare regali a margo che sia un mesiversario, compleanno, giorno di san valentino o natale vado sui sit… - BaumgartnerGeo : RT @AntonioRazzi1: Io da Piazza San Pietro vi auguro un felice #Natale! Quest’anno molto negativo sta per terminare, speriamo che il 2021 c… - AgenziaH : Buon Natale e Felice anno nuovo 2021 sotto la protezione di San Giuseppe. Don Mosè Zerai -

Ultime Notizie dalla rete : San Felice

QuiBrescia.it

La Pro Patria sale sull’ottovolante. Il San Felice del calcio a 5 dilaga a Bagnolo (11-1) e centra l’ottavo successo in otto incontri. Il recupero della seconda giornata rispetta il pronostico tra gli ...A San Felice, per la chiesa parrocchiale semidistrutta dopo il sisma, sta procedendo il progetto per il recupero completo dell’edificio dopo una prima fase in cui si era parlato di altri progetti. Vis ...