NBA oggi in tv: orari partite, streaming, programma 25 dicembre (Di venerdì 25 dicembre 2020) Come da tradizione, sarà un Natale all’insegna dell’NBA. oggi, 25 dicembre, infatti, andranno in scena cinque partite valevoli per la stagione 2020-2021 del più prestigioso campionato cestistico al mondo. Andiamo a scoprire orari e programma della giornata, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui i match saranno visibili in tv e streaming. Il calendario natalizio comincerà con la sfida delle ore 18.00 tra i Miami Heat vice-campioni in carica e i New Orleans Pelicans di Zion Williamson. In prima serata, alle ore 20.30, spazio al match tra i Milwaukee Bucks di Giannis Antetokounmpo e i Golden State Warriors del ritrovato Stephen Curry. Alle ore 23.00 interessantissimo il confronto tra due delle squadre più ambiziose della Eastern Conference: Boston Celtics contro Brooklyn Nets. Sono ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 dicembre 2020) Come da tradizione, sarà un Natale all’insegna dell’NBA., 25, infatti, andranno in scena cinquevalevoli per la stagione 2020-2021 del più prestigioso campionato cestistico al mondo. Andiamo a scopriredella giornata, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui i match saranno visibili in tv e. Il calendario natalizio comincerà con la sfida delle ore 18.00 tra i Miami Heat vice-campioni in carica e i New Orleans Pelicans di Zion Williamson. In prima serata, alle ore 20.30, spazio al match tra i Milwaukee Bucks di Giannis Antetokounmpo e i Golden State Warriors del ritrovato Stephen Curry. Alle ore 23.00 interessantissimo il confronto tra due delle squadre più ambiziose della Eastern Conference: Boston Celtics contro Brooklyn Nets. Sono ...

