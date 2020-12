Messi e il brindisi di Natale con i portieri ai quali ha segnato | una birra anche a Ospina

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “Budweiserregalo”. Lionelè riuscito a battere un nuovo primato, finora era detenuto da Pelè: il dieci argentino è arrivato infatti a quota 644 gol con la maglia del Barcellona, uno in più del bottino del fuoriclasse brasiliano con il Santos. La Pulce è quindi ora il giocatore che hapiù gol con la stessa squadra. Da qui l’idea del marchio di– con cui l’argentino è legato da accordi commerciali – di creare 644 bottiglie personalizzate e numerate, una per ogni rete coi blaugrana, e di spedirle ai 160battuti dain carriera. Budweiser manderà una speciale bottiglia personalizzata per ogni golad ognuno deiche ...